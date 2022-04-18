本土疫情狂燒，指揮中心指揮官陳時中昨（17日）表示，預估台灣的染疫率為15%，未來可能會有345萬人確診，隨著確診大規模增加，未來國內被匡列者的居家隔離天數可能縮短，將與專家討論，據知情專家透露，可能居隔天數在縮短到5天以下，以3天為目標。

指揮中心昨公布新增本土確診1210例，加上15日1209例、16日1199例，已經連3天破千例，陳時中表示，現在要密切關注未來兩周確診會不會成指數型成長，依台灣過去的染疫經驗，以及參考香港、紐西蘭的染疫率，預估台灣的染疫率為15%，約345萬人會染疫。

隨著確診人數未來會破百萬，現行的被匡列隔離者10天居家隔離政策是否會縮短，陳時中坦承有可能，不過要縮短到幾天還需要科學依據，再跟專家討論。

根據《聯合新聞網》報導，有知情專家透露，目前居家隔離10天是按照清零思維定的SOP，現在隨著台灣進入大規模染疫階段，政府已改採「與病毒共存」的政策方向，居家隔離天數將縮短至5天以下，目標是縮短到3天，以施打三劑疫苗作為評估標準。

至於有專家評估全台可能會有20至30%人口染疫，約460萬人至690萬人，陳時中表示，目前香港、紐西蘭染疫率15至16％，澳洲、新加坡20％、韓國30％、美國25％、法國42％，北歐等國家50％，但以台灣的防疫經驗，用香港、紐西蘭的15％染疫率可能性較大。