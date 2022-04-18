美東時間周日（4/17）隔夜市場美股主要指數期貨走跌，科技股的跌勢尤重，投資人準備迎來本周即將發布的主要企業財報。

目前道瓊指數期貨下跌116點或0.34%，報34,242點。標普500指數期貨跌0.59%，那斯達克100指數期貨跌1.04%。

美國銀行（Bank of America）將在周一開盤前公布第一季業績。數檔道瓊指數藍籌股也將在本周發布財報，包括IBM、寶僑（Procter & Gamble）、旅行家集團（Travelers）、陶氏公司（Dow Inc）、嬌生、美國運通和威訊通訊（Verizon）。

科技股領頭羊網飛（Netflix）排定於周二公布季報，特斯拉將於周三揭曉。

社群平台Snap周四公布財報。聯合航空、美國航空和阿拉斯加航空，以及鐵道公司CSX運輸與聯合太平洋鐵路（Union Pacific）都將在本周發布業績。

投資人將密切關注企業營運前景的相關訊息，包括財測在內，尤其將關注企業如何應對不斷飆升的成本。

上周公布的美國3月消費者物價指數（CPI）年漲8.5%，創下1981年12月以來最大年通膨率。

22V Research分析師Gerard MacDonell周日出具報告指出，在需求增長沒有顯著減速的情況下，通膨放緩至可接受的水準，這樣的可能性似乎不高。

根據FactSet數據，這個財報季有個不錯的開局，在公布季報的標普500指數企業中，有77%的每股盈餘優於市場預期。到目前為止，約7%的標普500成分股已發布財報。根據FactSet所做的調查，分析師預期標普500指數成分股第一季盈餘成長5%。

Raymond James分析師Tavis McCourt周日出具報告指出，我們仍然認為2022年每股盈餘可能有些下滑，但跌幅可能小於我們一個月前的預測。公司業務越是聚焦於美國本土與服務，每股盈餘前景可能就越好。

推特也將成為本周市場的關注焦點，在世界首富、特斯拉執行長馬斯克提出以430億美元進行收購後，推特上周五宣布董事會已通過一項名為「毒丸」（poison pill）的限期股東權益計畫。

儘管一些企業財報優於預期，但上周市場仍然湧現拋售賣壓，投資人擔心利率上揚和高漲的通膨可能使企業獲利前景蒙上陰影。上周美國10年期公債殖利升破2.83%，創下3年新高，給美股帶來壓力。標普500指數周線收跌2.13%，連續第二周收黑。那斯達克指數周跌2.63%，道瓊指數周線跌0.8%。

因逢復活節假期，上周五美股休市。