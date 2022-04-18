衛福部長陳時中昨宣布莫德納疫苗已通過食藥署EUA（緊急授權使用），將開始為兒童施打。但因美國只允許幼童打BNT、未核准打莫德納，衛福部粉專隨即遭家長灌爆，怒指不願讓孩子淪為白老鼠，國民黨台北市議員游淑慧更直言，這是因為BNT疫苗「沒庫存」了，而大批網友也紛紛回應。

台北市議員游淑慧昨在臉書發文質疑，作為美國國產疫苗的莫德納疫苗至今尚未獲得美國CDC授權為6-11歲施打，照理來說美國應不會「卡」自家疫苗才對，對於為什麼台灣急著授權莫德納，BNT疫苗卻沒有同時授權，她直言就是沒庫存了！她直言，先前慈濟等民間企業捐的BNT已經「用完了」，而陳時中曾說的「國家有錢自己買」的BNT，還不知在哪？

游淑慧還點名曾稱千萬劑BNT疫苗打不完的民進黨立委林靜儀「不知道怎麼看？」，並質疑林靜儀身為婦產科醫師，對於台灣不同於美國，先選擇莫德納用於6～11歲兒童施打，又怎麼看？

游淑慧的貼文也得到許多家長和網友共鳴，有人表示「為何不能打別種疫苗，身為家長的我對政府越來越失望！、「莫德納後座力太強了啦！」、「滿12歲已自行打第一劑BNT的小六生更慘，目前已成疫苗孤兒。沒有BNT追加第二劑，也無法回頭去打莫德納」，更有網友狠酸「現在買BNT得印「復必泰」，這個政府髮夾彎不下去啦！」。

另有批踢踢不少網友說「因為BNT沒貨，通過也沒屁用」、「 一堆國家去年就開放BNT給小孩 中央無視」、

「 BNT 買到哪裡了笑死」。