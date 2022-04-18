儘管末節提前陷入犯規危機，「字母哥」阿提托康波18日仍拿27分、16籃板的雙十演出，幫助上季總冠軍公鹿驚險以93比86力挫來犯的公牛，季後賽首輪第1勝到手，也替自身的衛冕之路邁開第一步，公牛輸球主因在於迪羅薩手感有夠冰冷。

靠著阿提托康波上半場就拿17分、11籃版的雙十演出，公鹿打完上半場，取得51比43領先優勢，不過阿提托康波第3節很快吞下第3犯，也讓公牛趁機靠著拉文、迪羅薩、武切維奇等人火力逐漸追上，甚至靠著懷特三分球取得首度超前。

公牛第3節這波13比0猛攻，幫助他們反以5分超前，公鹿只好趕緊換上阿提托康波，除了重新搶回領先優勢，更在打完前3節，仍以74比71領先；來到末節，先是拉文吞下第5犯，接著比賽還剩8分14秒，阿提托康波也吞第5犯。

幸好哈勒戴挺身而出，幫助公鹿打出8比0，更靠布魯克羅培茲最後1分24秒的上籃，取得89比86領先，拉文搶投三分沒進，只能趕緊送哈勒戴上罰球線兩罰俱中，接著迪羅薩又是中距離沒進，米德頓最後8.2秒兩罰俱中底定勝局。

公鹿除了阿提托康波雙十，布魯克羅培茲也有18分，哈勒戴15分、6助攻與6籃板，米德頓11分，波提斯10分、12籃板；公牛以武切維奇24分、17籃板表現最佳，拉文也有18分、10籃板，迪羅薩雖拿18分，全場出手25次卻僅投進6球。