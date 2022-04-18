「亞洲舞王」羅志祥2020年遭到交往9年的大陸網紅女友周揚青「毀滅式分手」後，形象嚴重崩壞並全面影響演藝事業，原本在大陸發展極佳、坐擁高身價的他，低調返回台灣，沉寂多時，直到最近才試水溫嘗試復出，近日大陸新冠疫情持續延燒，羅志祥也默默關心，被發現低調捐贈物資到上海，引發討論。

在被舊愛周揚青爆出情感醜聞前，羅志祥幾乎將工作重心都轉往大陸，既拍電影又主持當紅真人秀，代言、廣告更是接到手軟，但在周揚青「毀滅式分手」後，他在大陸的工作全數中斷，事隔2年仍未能回歸，而最近大陸新冠肺炎疫情再度燒了起來，上海已經封城近1個月時間，民眾被限制不能出門，基本補給又拿不到手，連好好吃飯都成問題，生活相當辛苦，身在台灣的羅志祥也關注到此事，日前被發現默默送暖，捐贈了大批物資到上海。

近日有網友發現羅志祥悄悄做愛心，給上海捐贈了大量物資。(翻攝自微博)

有網友近日在微博貼出一段防疫人員在上海運送物資的影片，志工們從車上搬下一箱箱的食物，用大聲公喊道：「居民下來拿牛奶啦！這是台灣歌手羅志祥分發給我們的牛奶」，而載送物資的大貨車車身上，綁著「羅志祥助力上海抗疫」的紅布條，看看車上與地上的貨物數量，粗估他捐了破百箱的物資，低調行善。

消息傳出後，不少網友感念在心，大讚羅志祥非常有愛心，紛紛留言支持，「說實話，人家私德可能有點問題，但在大是大非問題上，好像還是挺不錯的」、「一碼歸一碼，這件事要說謝謝」、「做好事表揚，做爛事批評，不衝突」。