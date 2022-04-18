烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天表示，他與國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）通話，討論烏克蘭財政穩定和戰後重建等議題。

澤倫斯基在推特（Twitter）貼文表示：「與IMF總裁喬治艾娃討論了確保烏克蘭財政穩定及戰後重建準備等相關議題，我們現在已有明確計畫，對未來願景也有了看法。我確信IMF與烏克蘭之間的合作將持續下去且卓有成效。」

喬治艾娃今天稍後推文證實雙方此次通話。她標註澤倫斯基帳號說：「為今天非常美好的通話，謝謝你！」

她寫道，為重建一個現代化、有競爭力的烏克蘭奠定基礎，各方支持不可或缺。

烏克蘭總理史米哈爾（Denys Shmyhal）稍早表示，他將出席IMF與世界銀行（World Bank）本週在華府舉行的會議，並將尋求各界向烏克蘭提供更多財政支援。