法國珠寶精品CHAUMET與藝術有著深厚的淵源，尤其是在拿破崙帝政時期，不僅以珠寶見證法國皇帝拿破崙與約瑟芬的世紀之愛，且引領「新古典主義」藝術珠寶的流行風潮，在藝術史上具有舉足輕重的地位。近日CHAUMET在台北樹心會館舉辦「Virtuoso Conversation：Past and Modernity」藝術展，邀請台灣四位藝術家攜手聯展，針對藝術工藝的過去、現在、甚至未來進行對話，打造一場橫跨時空、技藝、美學的奢華饗宴。

梭織藝術家李偵綾以刺繡編織藝術品，襯托CHAUMET飛鳥、蝴蝶、蜜蜂和月桂葉等主題珠寶作品臨風搖曳之美。（CHAUMET提供）

創立於1780年CHAUMET迄今已有240年歷史，精湛工藝從歷代高級珠寶工坊工藝大師代代相襲承傳至今，其中又以金工獨家技法「刀鋒工藝」（Fil-couteau）和「錯覺畫法工藝」（Trompe-l’oeil）最為人所熟知，「刀鋒工藝」是以最纖薄的體積，打造連結寶石與寶石底座之間的金屬，呈現珠寶懸在空中的視覺效果，「錯覺畫法工藝」則是將兩種或多種不同車工形狀的寶石，鑲嵌在同一個金屬底座上，讓寶石閃爍度有著層次變化。

CHAUMET與藝術有著深刻的淵源，透過藝術展更能突顯珠寶之美。（CHAUMET提供）

除了精湛的珠寶工藝，CHAUMET也以獨到的藝術品味和設計美感著稱，珠寶作品深受歐洲皇室貴族的喜愛，光是為歐洲皇室打造的冠冕就有近3千頂，迄今CHAUMET總店的博物館裡珍藏約700件鎳銀鑽冕模型，見證了世家無限創意的輝煌歷史。

藝術家賴怡璋的花植藝術作品勾勒鏡花水月的光影詩意象，詮釋Mirage神秘珠寶表之美。（CHAUMET提供）

為了詮釋CHAUMET珠寶與藝術的深情對話，近日來台舉辦的「Virtuoso Conversation：Past and Modernity」珠寶以寰宇四大元素「風、火、水、土」為主題，台灣場由策展人游智皓策劃，邀請四位台灣本地藝術家共襄盛舉，包括梭織藝術家李偵綾、花植藝術家賴怡璋、書法大師紀冠地、陶瓷藝術家王元德等，透過藝術創作詮釋CHAUMET珠寶之美，充滿藝術氛圍和文化品味。

書法大師紀冠地創作水墨作品《凡登廣場12號》，勾勒CHAUMET凡登廣場總店置身雲霧飄渺之美，已蒙CHAUMET巴黎總部收藏。（CHAUMET提供）

值得一提的是，一幅書法大師紀冠地創作的水墨作品《凡登廣場12號》，以水墨渲染筆觸詮釋CHAUMET位於凡登廣場總店置身雲霧飄渺的神秘之美，已蒙CHAUMET巴黎總部收藏，藉此表達對台灣新銳藝術家的支持，為這場珠寶展更添佳話。

CHAUMET以「火」元素為靈感打造Les Ciels de Chaumet系列珠寶，詮釋豔陽炙熱璀璨的生命力。（CHAUMET提供）

為了突顯CHAUMET珠寶工藝之美，展場以清代皇室「多寶盒」的概念分為「風火水土」四大展區，透過藝術展讓人文藝術創作與CHAUMET頂級珠寶有了更深刻的連結，兩者互為表裡、彼此彰顯，且融合為一，可謂別具意義。

CHAUMET舉辦「Virtuoso Conversation」藝術展，透過書法字體詮釋「火」舞動條線。（CHAUMET提供）

「風」以梭織藝術家李偵綾的刺繡編織藝術品，襯托CHAUMET飛鳥、蝴蝶、蜜蜂和月桂葉等主題珠寶作品臨風搖曳之美。「水」則以花植藝術家賴怡璋的花植藝術作品勾勒鏡花水月的浪漫意象，透過花植灑落在屏風上的光影，烘托Mirage系列白金神秘珠寶表、Josephine Aigrette Imperiale鑽石項鍊、Promenades Imperiales項鍊等珠寶作品明亮通透、耀眼奪目的奢華品味。

CHAUMET以中國建築藝術詮釋Lady Wei玫瑰金紅碧璽戒指。（CHAUMET提供）

「火」則以紀冠地的書法水墨作品勾勒火焰舞動時的優美曲線與線條，與CHAUMET的Soliel de Feu系列胸針、Josephine Aigrette Imperiale紅寶項鍊完美呼應。「土」則以陶瓷藝術家王元德的薄胎白瓷、薄胎藍釉彩瓷作品，對比珠寶鏤空、雕和鏡面拋光的精湛工藝，充滿創意與巧思。

CHAUMET專為歐洲皇室貴族打造冠冕，Dentelle de Lumiere白金鑲鑽冠冕。（CHAUMET提供）

CHAUMET以寰宇之美為靈感打造LUX戒指，令人歎為觀止。（CHAUMET提供）

CHUAMET以「水」為靈感打造Esquisse de Chaumet 花毛茛形白金戒指，別具藝術品味。（CHAUMET提供）