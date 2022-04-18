台灣近日本土疫情嚴峻，也使部分參選人的行程受到影響。有意代表民進黨在新莊區角逐新北市議員的參選人林秉宥，因隨行貼身助理確診，所以包含他本人及其團隊，全部依規定配合匡列隔離。面對黨內民調初選在即，今（18日）就有同黨立委送暖，由吳思瑤、劉世芳及許智傑三人，以「林秉宥分身」代替他站路口拜票。

隔離期間大幅度影響既定的拜票行程，面對即將到來的黨內民調初選，對於新人參選的林秉宥相當不利，但即便如此，林秉宥也宣示「拚選舉更要重防疫」，守護社區健康與安全絕不打折，他本人與所屬團隊全部配合所相關的防疫規定進行匡列隔離。

面對黨內同志遭遇困難，民進黨立委、「新潮流＋」雙北參選連線召集人吳思瑤立即站出來號召，「年輕人有困難，前輩站出來！」邀請黨內各地立委輪流當林秉宥的分身，協助他拉票。

今天第一批「林秉宥分身」就由吳思瑤、劉世芳及許智傑等三名民進黨立委打頭陣，他們戴上林秉宥的面具，代替他站在路口拜票，高喊：「林秉宥、你朋友，我們都是你朋友！我們都是林秉宥！」後續也將會有蘇巧慧、吳秉叡等人輪替上場，做「林秉宥分身」。

除此之外，還有同屬黨內新人、桃園市八德區議員參選人許家睿，他也自動請纓替同志分勞，他表示，在林秉宥居家隔離期間，將每日來擔任林秉宥的第一分身，代替他進行各項拜票活動。

雖然無法親自上街拜票，但林秉宥也透過電腦視訊接受媒體訪問，更發布聲明稿說明目前團隊的情況，他表示整個團隊因配合防疫規定，目前僅剩2名成員可以自由活動，原本的輔選主力、副議長陳文治也在居家隔離中，但他仍請太太潘雅惠站出來全力相挺。

至於目前團隊正在接受隔離的同仁，經過快篩與PCR檢測後都是陰性，因此健康無虞；他也感謝新潮流＋團隊，調撥人力組成臨時團隊來相挺，讓他可以在居家隔離的狀態下一樣可以不停滯，繼續向前衝。