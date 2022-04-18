火車上有蛇！台鐵一列開往花蓮的自強號列車，今天上午被乘客發現車廂內有一條大蛇，嚇壞不少人。列車長緊急通報後，立即疏散乘客、封閉該節車廂，同時通知消防隊待命，在宜蘭站上車抓蛇。

據指出，台鐵272次自強號今從苗栗開往花蓮，上午8點19分行駛至瑞芳站時，列車長突然在第12節車廂發現車頂處有一條長約30公分的蛇。列車長緊急通報後，隨即疏散乘客至其他車廂，並封閉該節車廂，再轉告宜蘭站，通知消防隊待命「抓蛇」。

列車進入宜蘭站後，消防隊上車搜尋，順利在車廂內逮到這條蛇，無明顯延誤。

林務局表示，該條蛇類應該是紅尾蚺。根據「台北市立動物園保育網」，紅尾蚺又稱紅尾蟒、巨蚺，特徵是體型粗壯，頭部寬大呈三角形，眼睛小，瞳孔垂直，身體鱗片平滑具有光澤。眼後有黑褐色條紋，身體花紋和顏色變異多，身體背部通常為淡褐色或灰色，上有大型黑褐色或紅褐色鞍形的斑紋，尾巴較為深紅。