本土個案連三天破千例，有專家預測國內疫情高峰落在4到5月，單日確診數恐破萬，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，盡量朝向正常生活，不得已才會加嚴防疫公衛措施，並不諱言未來可能縮短居家隔離天數。行政院日前宣布徵用家用快篩試劑，陳時中透露，「快篩實名制」希望在5月初盡快上路。

食藥署昨召開專家會議審查通過莫德納疫苗用於6到11歲兒童，衛福部預防接種諮詢小組（ACIP）將在本周三開會討論兒童接種事宜，但高雄市長陳其邁昨天搶先公布本周校園接種開打，是否為鬧烏龍？陳時中今天赴立院衛環委員會前受訪表示，以高雄立場希望是盡快，雖然目前已通過緊急授權（EUA）使用，但接種方式需由ACIP決定。

有不少家長擔心兒童施打莫德納是否會產生較多不良反應，陳時中表示，根據相關報告，兒童施打莫德納半劑引發的不良反應和成人差不多；家長有任何疑問可以諮詢醫師，並不是強迫大家都要打，疫苗政策一向採用自願式的，政府有責任把利弊說明清楚，讓家長做判斷。至於兒童版BNT疫苗洽購談判進度，他表示「合約草本已經送過去，還沒得到答覆」。

台大公衛學者陳秀熙預估，本土疫情高峰落在4到5月，單日確診數恐破萬。陳時中坦言，如果確診數破萬，醫療量能會比較吃緊，需觀察未來兩周的疫情成長曲線是否過陡，盡量讓它平順一點。

不少民眾關心如疫情持續上升，是否會再度加嚴防疫措施？陳時中強調，打疫苗、社交距離、自主應變及輕重症分流很重要，除非不得已才會加嚴，盡量朝向正常生活。至於居家隔離時間是否可能縮短，他連說兩次「有可能」，但要一步一步來。

環保署長張子敬率團赴帛琉出席「我們的海洋大會」，傳出4名代表團成員返台後確診。陳時中表示，目前尚未收到相關報告，但昨天帛琉入境航班落地採檢共13人確診，顯示當地仍有隱形傳播鏈。