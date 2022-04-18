27歲大陸女星鞠婧禕以一張盛世美顏和俏麗五官，被日本媒體封為「4000年一遇美女」，讓她人氣不斷攀升，親民的鞠婧禕也不吝嗇在網上和粉絲互動，鞠婧禕近日就曬出一段熱舞影片，她對著鏡頭俏麗的扭腰擺臀，穿短版上衣的鞠婧禕，還因為動作太大，滑出白色內在美。

影片中，鞠婧禕頭綁兩顆包頭，搭配粉色、黃色髮飾，模樣萌翻又俏麗，鞠婧禕還在收工後難得熱舞，她身穿黃色短版上衣、牛仔褲，跟著音樂扭腰擺臀，不只大方放送水嫩小蠻腰，鞠婧禕還滑出白色小背心，而影片最後，鞠婧禕還對鏡頭擺出萌樣張嘴姿勢。

鞠婧禕罕見熱舞畫面萌翻，畫面青春又不失健康美，短短19秒影片讓網友看完都大喊戀愛了：「臉蛋和身材太絕了」、「好甜啊」、「寶貝的哪吒造型真好看」、「跳舞也好可愛啊」、「腰好細」。

鞠婧禕以一張盛世美顏，被日本媒體封為「4000年一遇美女」。（圖／取材自鞠婧禕微博）

鞠婧禕是以女子團體AKB4的姐妹團SNH48出道，擁有一張盛世美顏的鞠婧禕，還被日本媒體封為「4000年一遇美女」，而鞠婧禕自2017年單飛後人氣也跟著扶搖直上，作品橫跨唱片、戲劇和綜藝，但也因人紅是非多，鞠婧禕一直深陷整形疑雲，甚至被爆她禿頭，對此，鞠婧禕始終沒有對外界回應，不過她也不時曬出美照，直接以仙女顏值打臉酸民，讓外界再度看到她美出新高度的神顏。