俄羅斯入侵烏克蘭引發西方國家對其發動全面經濟制裁，並針對俄羅斯高科技、晶片及航太產業進行嚴格貿易、技術交流管控，許多晶片商紛紛停止供貨給俄羅斯，使得俄羅斯在高科技發展上遇到不小阻礙。近日傳出俄羅斯決定推動國產半導體計畫，短期目標是在年底使用90奈米製程，並期待能在2030年實現28奈米製程，不過俄羅斯在實行計畫的過程中無法取得歐美技術，達標過程仍充滿挑戰與變數。

綜合外媒報導，俄羅斯的國產半導體計畫中，預計在2030年前投資約3.19兆盧布（約1.11兆台幣）短期目標是在年底使用90奈米製程，長期目標則是希望能在2030年實現28奈米製程。

此外，這筆資金除了運用在晶片製造外，國內晶片開發、資料中心基礎設施開發、半導體生產技術開發等領域也都在資金的使用範圍內，俄羅斯盼藉此舉降低對西方國家高科技產品的依賴並增加自主性。

然而俄羅斯雖有發展半導體的野心，但製程技術遠遠落後國際仍是隱憂，俄羅斯希望能在2030年做出28奈米製程，該技術台積電在2011年就已達成，且台積電希望能在2025年實現2奈米製程，一來一往的技術水準落差相當大。

不僅如此，報導提到，俄羅斯推動半導體自主計畫，但無法使用歐美開發的技術，代表俄羅斯能否實現目標其實充滿變數，該計畫預計在4月底前正式敲定，並送給俄羅斯當局正式批准。