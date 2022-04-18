金管會證期局表示，核准富邦投信申報募集開放式指數股票型「富邦全球入息不動產與基礎建設ETF證券投資信託基金」，總面額新台幣195億元，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。

「富邦全球入息不動產與基礎建設ETF證券投資信託基金」由彰銀擔任基金保管機構，以追蹤S&P Opco編製及計算的「全球入息不動產與基礎建設指數」績效表現，做為基金投資組合管理目標，投資於標的指數成分股票的總金額，不得低於基金淨值的90％。