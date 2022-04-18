明泰(3380)宣布，將參與4月20日至23日的2022台北國際車用電子展(Taipei AMPA)，明泰此次將展出短、中、長距及2D/3D雷達、全周影像行車輔助系統(Around View Monitor, AVM)，及先進駕駛輔助系統(Advanced Driver Assistance Systems, ADAS)等相關技術與產品，明泰投入車用多年，今年預期在77/79 GHz高頻雷達產品帶動下，將維持強勁成長。

明泰投入車用領域多年，車用雷達產品已供應給北美、東南亞、日本等多家客戶，主要瞄準商用物流車種，預期在77/79 GHz高頻雷達產品帶動下，今年營收將維持高速增長。

明泰長期致力於車用通訊網路技術研發，掌握市場趨勢，目前也積極投入開發最先進的4D影像雷達技術。同時，明泰也具備毫米波雷達自主開發及演算法技術能力之高度競爭優勢，可為客戶的場景調整客製化產品，並進一步結合雷達感測、網路攝影機及網路通訊技術，掌握車聯網發展商機。

以整體營運面來說，明泰目前2023年第一季部分訂單已經到手，儘管目前供應鏈缺料有所舒緩但依舊是今年挑戰，還有就是當前的地緣政治風險，整體來說，明泰對於2022年審慎樂觀，將力拚讓營運重回成長軌道。