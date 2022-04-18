洋基在金鶯3連戰最後一場慘遭完封而大失顏面，同時左投柯特斯（Nestor Cortes）卻有不同凡響的演出。柯特斯此戰先發5局，有3局讓金鶯打者三上三下，其中兩局連續K掉3人，更有1局是「9球K掉3個打者」！然而金鶯8局下半大爆發，終場5-0戰勝洋基。

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Nestor Cortes gets his immaculate inning ball back after an assist from Gerrit Cole.#YANKSonYES pic.twitter.com/JkEIqlFGmK — YES Network (@YESNetwork) April 17, 2022

柯特斯在第4局幾乎每一球都攻擊好球帶，球速只在80多英里（128.8公里），夾著曲球、切球、四縫線，讓金鶯打者不是揮棒落空就是站著被三振，總共只用9球就三振了全部3位打者。

有趣的是該局結束之後，洋基捕手東岡居然把這顆具有紀念價值的球隨手扔進觀眾席，休息區的隊友都開玩笑嗆他是個混蛋。最後是寇爾（Gerrit Cole）拿自己的簽名球去和觀眾換回了柯特斯的球。總計柯特斯5局無失分，12次奪三振。

金鶯第8局下半攻到兩出局滿壘，但洋基選擇讓投手羅艾西加（Jonathan Loaisiga）繼續投，然後金鶯換上代打歐多爾（Rougned Odor）。歐多爾去年11月才被洋基釋出，他把握機會回敬前東家，一支安打攻下兩分。洋基這時趕緊換投，金鶯仍然再添兩支安打，最後單局灌進5分。

這是金鶯的一場大勝利，他們自2016年以來就沒有完封過洋基，2017年以來只在主場系列賽贏過洋基兩次。先發投手齊瑪曼（Bruce Zimmermann）說：「看著隊友拚命纏鬥，在兩出局獲得關鍵四壞保送，最終打下分數真的令人興奮。」