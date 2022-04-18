正妹粉專《Cup E》時常蒐集性感美女照，曬出粉專有無數美女可供閱覽，造福不少男性網友看得鼻血狂流，有組「泰國工地美女」4人組照，穿著火辣比基尼在工地拍照，散發出各自獨有的女人風味，還多了些許的粗獷氣息，站在鏡頭前搔首弄姿，現身本該專屬於男性的場合成為工地好風景。

這組養眼「泰國工地美女照」有13張，傳回台灣臉書社團《爆廢公社》後，有位江姓男網友挑了張4人親密合影照，搞笑詢問網友這是什麼工程，可見幾位美女腳踩一袋袋水泥，頭上頂著黃色工地帽，靠在一起露出燦爛笑容，個個笑容甜美，站在工地整齊排出一字線拍照，還拿起油漆桶等工地用具。

這些美女身材超好，身上僅有的比基尼布料包不住過人S曲線，儘管工地工作炎熱又辛苦，網友都爭著要當美女們的新同事。貼文一經PO出，網友留言寫下：「有沒有覺得需要改行」、「難怪我有個朋友在東南亞負責工地長期發展不思鄉」、「我家有缺人，美女快來……」、「這…是AV劇情片吧」、「應該做水浮球」、「我也想去這個工地上班」。

然而，正妹們身後水泥袋有泰文字樣，網友搞笑懷疑，她們可能是人妖，寫下：「她們除了有大ㄋㄟㄋㄟ之外，可能還有大雞雞」、「人妖打水泥」、「掏出來比你還大工程」還有人直接說道：「見水泥有泰國字，小心全是男工人」笑翻眾人。原始貼文一經PO出就吸引3.4萬人點讚，還創造出3000個高轉發數。