神達（3706）近期股價創半年來新低。公司去年合併營收為421.86億元，較前一年度成長3%，歸屬母公司稅後淨利為119.61億元，較前一年度成長310%，每股稅後盈餘（EPS）為10.01元，董事會通過將配發股東現金股利每股2元。該公司3營收表現亮眼達42.7億元，月增和年增雙成長，單月營收創9個月來新高。

神達去年稅後淨利大幅增加，主要是轉投資TD SYNNEX Corp.於110年9月1日合併Tech Data發行新股，致持股比例降，依IFRS規定，由「權益法」改為「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」，因而認列一次性評價利益及估列相關所得稅後的處分利益為68億元，每股稅後盈餘為5.68元，但因為未實際處分，屬於未實現利益，所以該部分的帳上數字，未能配發股利給股東。惟2021年Q4起，每季認列股利收入估約新台幣3千萬元。

在毛利率表現方面，神達投控近3年毛利率呈下滑走勢，2019年為14%，2020年為11.24%，2021年為10.34%。神達控旗下的3大子公司營收占比，神雲科技約8成，神達數位和神達電腦各約1成。神雲科技旗下伺服器通路領導品牌TYAN（泰安）以設計、生產製造、及行銷高階X86伺服器/工作站平台為企業目標。泰安透過全球OEM、VAR、系統整合及零售商，將各種應用的產品銷售至全世界。泰安伺服器產品的設計適合企業電腦室和資料中心。這些伺服器效能穩定、節省空間，因而對那些設計多元廣泛應用的下一代伺服器的OEM及系統整合商極具吸引力。

神雲除自有品牌TYAN（泰安）外，伺服器代工部分，客戶包括戴爾（Dell）、IBM等大廠。至於神數數位的車用電子也有Mio、Magellan、Navman等自有品牌銷售產品。神達數位創建整合軟硬體的完整解決方案，包含行車記錄器，智慧攝影機，導航系統，先進駕駛輔助系統等。