馬拉灣園內人氣設施「阿酋彎」每3分鐘就會有1800公升巨瀑；從酋長木桶上狂瀉而下，讓人瞬間暑氣全消。（麗寶樂園提供）

全長270米飄飄河為園內人氣設施。（麗寶樂園提供）

炎炎夏日玩水最消暑，全台最大的水上樂園馬拉灣，今年將於4／30日開園。馬拉灣為慶祝開園當日上午10點30分前入場，同樂歡慶價199元；5／1-5／31推出《COOL涼一夏！》穿著比基尼、三角泳褲只要199元，邀請民眾到全東南亞最大造浪池「大海嘯」迎接初夏浪花。

馬拉灣為讓消費者在戶外也能感受到嶄新娛樂體驗，4／30-5／2開園活動《穿Bikini 玩Gaming》，特邀請全台首輛沉浸式遊戲體驗車Cooler Master「酷玩行者」進駐麗寶樂園；「酷玩行者」具備創意、娛樂、機動等多功能。

麗寶樂園提供民眾不用到海邊，也能感受「大海嘯」的驚濤駭浪！園內人氣設施「阿酋彎」每3分鐘就會有1800公升的巨瀑；從酋長木桶上狂瀉而下，讓人瞬間暑氣全消。

坐上高速的「巫師飛艇」，從高達15米的高台垂直俯衝而下，在U形軌道來回高速擺盪，刺激又好玩。每項設施都讓等不及夏天到來的遊客，期待開園享受清涼暢快。