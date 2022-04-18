法務部長蔡清祥（見圖）18日出席司法及法制委員會，報告「司法審訟制度興革及提升檢警調打擊犯罪能力」，並備質詢。（劉宗龍攝）

前總統陳水扁日前大動作開國際記者會說明他的國務機要費案，被外界懷疑踩到保外就醫紅線。對此，國民黨立委陳玉珍今在立院司法法制委員會質詢法務部長蔡清祥，扁保外就醫不能接受採訪但是可開記者會？蔡清祥說，文字上說不能接受媒體採訪，但如果他認為開記者會是言論自由表達，是不是在約束範圍內，當時文字沒有很明確主動或被動。

陳水扁2015年經醫師診斷鑑定後獲保外醫治，當時他曾簽署同意在這期間，不從事與醫療無關活動、不接受媒體採訪、不參加政黨公開活動的「三不」原則，但扁保外就醫後屢踩紅線，成為在野黨關注焦點。

陳玉珍問，陳水扁保外就醫可以開記者會？不能接受媒體採訪，可是可以開記者會？蔡清祥說，扁當初有簽同意不能接受媒體採訪，文字上是說不能接受媒體採訪，他如果認為開記者會是言論自由表達意見，是不是在原來約束範圍內，文字上是沒有很明確主動或被動。

蔡清祥說，這沒有法律規定，是當時保外就醫他有簽，我沒有說他可以開或不可以開記者會，已經要求矯正署跟台中監獄，就個案去做深入了解。

陳玉珍說，標準應該要一致，陳水扁可以這樣做，以後保外就醫被告都可以開記者會喊冤？他開記者會你們沒有很震驚嗎？蔡清祥說，「我們也表示很訝異」，以後標準會盡量要一致，但有時候還是有個別情節作認定，立委提供的意見會檢討。