防疫保單再掀民眾搶投保之亂，有民眾一人投保2、3張甚至高達5張防疫險，金管會保險局長施瓊華表示，業者核保上應將此納入考量，依公司自身核保政策評估是否承保。

防疫保單下架改版潮來臨，外界認為改版後防疫保單隔離和確診補償金額恐將大幅下降。施瓊華今天列席立法院財委會備詢，會前受訪指出，業者新版防疫保單相關費用給付的確可能往下調降，不過業者也可能考量現有防疫環境，再設計出不同保障方案。

她說明，舊版防疫保單考慮的防疫環境和現在情況已不相同，因此保險公司下架現有防疫保單後，新版防疫保單會考慮現況，和舊版防疫保單做出區隔；主因保險還是要回歸保障本質，保險公司會考慮保戶在醫院和居家照護所需的保障範圍和可能需要的補償有何不同，進行調整。

施瓊華說，舊版防疫保單考慮保戶遭隔離或確診可能產生的工作減損，較著重費用補償，不過目前觀察輕症在家照護的保戶需求可能已不同，民眾不見得居家照護就領不到薪資，保險公司在相關費用設計上就不會太高。

近日民眾瘋搶防疫保單，也出現有民眾一人購買多張防疫險，高達2、3張甚至5張的情形，施瓊華指出，業者核保上應將此情形納入考慮，即每家保險公司應先詢問確認客戶購買幾張防疫險，再參考自身核保政策評估是否核保。（編輯：趙蔚蘭）1110418