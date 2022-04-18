森崴能源（6806）繼上周五企圖站回百元，今早開高走高、盤中漲逾3%，順利重返百元關。其配發2.68元股利，現金和股票股利各半。

鴻海（2317）上周宣布與森崴能源子公司富威電力，共同簽訂綠電採購合作備忘錄。鴻海台灣廠區規畫今年將採購約236萬度（kWh）綠電，並逐年增加採購量，預期至2030年累積達約7000萬度（kWh）綠電，相當於減少約35,140公噸的二氧化碳當量排放量，等同於種植約292萬顆樹木。森崴近來不斷擴大對再生能源的投資與開發，並由深具關鍵綠電專業技術的富威電力，協助企業解決綠電的供電服務，已是目前國內交易規模最完善、綠電轉供據點最多的專業綠電售電平台，全台已累計轉供80多個據點，橫跨科技、金融、服務、製造及電信業。

富威電力未來將透過台電轉供綠電，並協助企業向「國家再生能源憑證中心」取得「再生能源憑證」（Taiwan Renewable Energy Certificate，簡稱T-REC）。

森崴能源元月正式上市，布局潔淨能源產業，處於全力擴充階段，森崴子公司富崴能源得標承攬台電二期離岸風電統包工程與運維合約，業績顯著。富威電力則提供綠電交易平台與節能、儲能等全方位能源服務，目前已提供南亞科（2408）、群聯（8299）等企業綠電轉供，本此與鴻海簽訂MOU後，將直接挹注綠電售電業績擴展。