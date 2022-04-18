被北京政府視為「一帶一路」重點國家的斯里蘭卡（Sri Lanka）正陷入一場經濟風暴之中，繼日前宣布暫停償付外債，並警告可能發生債務違約後，昨日更緊急宣布關閉股市，自今（18日）起暫停交易5天。當地政府跟北京借25億美元救急（折合新台幣約735億）沒有得到回應，將進一步與國際貨幣基金組織（IMF）展開談判，以尋求資金援助。

綜合外媒報導，俄烏戰加重窮國經濟負擔，斯里蘭卡政治局勢動盪、經濟陷入崩潰，日前單方面宣布停止償付債務，要把所剩不多的外匯存底用在進口民生必需品包括糧食和燃料等，此舉導致其債信評等遭信評機構惠譽(Fitch) 大砍至垃圾級，另一家標準普爾 (S&P) 也把該國債信降為「CC」，是第三低水準。

斯里蘭卡為避免股市過度反應，下令可倫坡證券交易所自今日起停止交易5天，根據統計，該國股票指數在過去3個月內下跌38％，主要貨幣盧比兌美元匯率在過去一個月下跌35％以上。

斯里蘭卡駐陸大使科霍納（Palitha Kohona）13日時表示，希望大陸能提供25億美元的金額援助，其中10億美元償還7月到期的債務，剩下15億美元則是貸款，用於購買大陸產品包括紡織品在內。不過目前北京政府沒有回應。斯里蘭卡今日將與國際貨幣基金組織進行談判，並向其他借貸機構尋求約40億美元的貸款，緩解債務違約危機。