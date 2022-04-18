一名小有名氣的女編導，透過聯誼活動結識男子阿樑（化名）進而交往，但女編導不滿兩人發生性關係後，男方態度趨於冷淡，憤而在論壇批踢踢上發文控訴「鐵路局公務局XXX性侵我朋友」，慘被對方提告。台北地院審結，認女編導無法證實遭性侵的朋友是誰，判須賠償10萬元。

判決書指出，阿樑主張與女編導原為男女朋友，但自2018年9月起女方情緒開始不穩定，成天指控他性侵，索討賠償金；2019年7月間女編導還於批踢踢發文，稱「鐵路局公務員XXX（阿樑全名）性侵我朋友」辱罵他，致他名譽嚴重受損，憤而報警提告求償20萬元精神撫慰金。

對此，女編導辯稱，她與阿樑透過交友聯誼網站認識，2018年8月間阿樑到她家拜訪，突然自背後強行抱住她，過沒幾個月，阿樑要求發生性關係，她拒絕後阿樑態度逐漸冷淡，讓她心情難受，之後輾轉得知阿樑早已有女友，覺得自己被騙砲，氣不過才上批踢踢發文，認為文章內容全是親身感受，言論屬實，並沒侵害阿樑名譽。

台北地院法官認為，女編導雖稱文章提及的「性侵我朋友」為「性侵我」，還稱發文的批踢踢帳號是與友人共同持有，卻始終無法舉證該位友人是誰也無法證明阿樑曾性侵他人，認定女編導只是在為幽靈抗辯，不符合常情，難以片面之詞認定其遭性侵，考量阿樑確實因該篇文章而名譽受影響，判女編導須賠償10萬元。可上訴。