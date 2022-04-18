高雄市政府青年局與「創業O’Star輔導平台」學校國立高雄餐旅大學一同輔導青創團隊「草字頭新創茶業」，打造不加糖的健康草本飲料文化，該團隊於2021年創立南台灣第一個以「自然甘甜不加糖」為訴求的草本茶品牌，同年底推出產品試賣且成功營運，大獲好評！

草字頭共同創辦人李建雄分享，要在台灣推出一個以「自然甘甜不加糖」的草本茶品牌，真的非常具挑戰性。他表示堅持以天然草本進行熬製絕不添加任何糖份，讓身體喝得健康無負擔，相信「天然草本」的品牌理念能走出一條不一樣的道路!創辦人李建雄也透過參加高雄市政府青年局及創業O’Star平台學校高雄餐旅大學餐旅創新育成中心開辦的「跨域創新創業進階課程」，從課堂全方位深入瞭解創業必備知識，包括品牌行銷、資金籌措、財務規劃、工商登記及經營餐飲要注意的衛生規範等，也讓「草字頭新創茶業」比預期時程更早進行販售，目前試營運3個月已獲得穩定營業額。

青年局局長張以理表示，青年局關心每位創業青年，整合資源，提供更有效益的協助，為青年局串連高雄六所大專院校成立「創業O’Star」，不論是剛起步的新創團隊或有規模的成熟企業，青年局會依照需求評估，提供客製化創業輔導服務，陪伴不同階段青創夥伴在創業路途上穩紮穩打！