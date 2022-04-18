新冠疫情流行期間，含有「乙醯胺酚(acetaminophen)」成分的止痛退燒藥，成為居家必備的基本藥物，除了緩解施打疫苗後可能引起的發燒、肌肉酸痛等常見副作用，有感冒症狀時也有助緩減病程中的不適。藥師提醒，雖然含有乙醯胺酚的藥物，是安全性高的醫師藥師指示用藥，在藥局就買得到，但是使用上仍應注意安全指引，若是服用過量，反會造成急性肝傷害。

財團法人藥害救濟基金會指出，國內市售的乙醯胺酚劑型大多是500毫克一顆的口服錠劑，成人常用劑量是一次1顆，每次間隔4~6小時服用，每日最大劑量8顆，也就是4000亳克；另外複方的綜合感冒藥一顆含有乙醯胺酚成分100~500毫克不等。

如果遵照藥物指示劑量與次數服用，乙醯胺酚類藥物堪稱安全。但若誤用或是超量，也會引起嚴重後果。日前就有一名阿公餵5歲發燒的孫子一次兩顆退燒藥，還一天連餵5次，造成男童嘔吐、無精打彩又嗜睡，緊急送醫才知道服用的是一顆500亳克的乙醯胺酚，造成過量中毒，肝功能指數上升，趕快使用解毒劑才救回一命。

藥害救濟基金會提醒，乙醯胺酚引起的肝傷害，進展通常是又快又急，在最初24小時內，會有噁心嘔吐、臉色蒼白、容易疲倦等症狀，但也有人亳無症狀。接著幾天，肝臟開始罷工，出現腹部疼痛、無法解尿等症狀，最明顯就是黃疸，皮膚和眼白發黃，小便顏色變深，像茶褐色。

在歐美國家，乙醯胺酚過量中毒是急性肝衰竭的主要原因，許多人是誤服兩種以上含乙醯胺酚的藥品(例如綜合感冒藥)導致過量。

專家提醒，乙醯胺酚是經由肝臟代謝，所產生的代謝物再進入腦血屏障，與大腦、脊髓的受器結合，由中樞神經產生止痛的效果。如果服用乙醯胺酚過量，或是肝功能下降時，肝臟就無法正常代謝，其代謝物反而會產生毒性，發生肝傷害。同時劑量愈大，毒性越大，肝損傷也愈嚴重。

乙醯胺酚止痛退燒藥 亂吃很傷肝。(圖/藥害救濟基金會提供)

要避免乙醯胺酚過量，除了看清楚藥盒外標示的主要成份外，更要遵照用藥指示份量與間隔時間，務必注意不要重複多吃相同成份藥品。像是吃了鼻炎藥後又吃下綜合感冒藥，就可能吃下重複成分，導致藥效過量或引發不良交互作用。