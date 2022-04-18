台股今年開盤迄4月15日共65個交易日，集中市場總成交值19兆8,658.22億元，市場日均值為3,056.28億元，股票成交量週轉率為36.57％。康和投顧看本周指數區間16,800-17,300點，本周看好八大題材類股，包含：鋼鐵股、快篩概念股、導線架股、第三代半導體股、二極體股、微控制器股、高速傳輸股、高殖利率股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.美國3月核心CPI月增率報0.3％，較前月增速放緩，多數商品價格於消費旺季過後，增速逐漸放緩，細項觀察二手車與卡車價格較前月下跌3.8％，顯示美國通膨有見頂跡象，緩解市場對於美國通膨不止的疑慮。

2.台灣3月出口報435.0億美元，為歷年單月新高，月增率報16.2％，年增率更達21.3％，強勁的出口表現提振台灣經濟延續成長。

3.台積電第一季營收營收4,910.8億元，年增率35.5％，超過上次法說會財測上緣，第一季EPS 也有7.82元；權值股超乎預期的成長帶給台股未來擁有相對強勁表現。