中國證券登記結算有限責任公司（中國結算）官網數據顯示，大陸A股市場3月新增投資者數量超200萬，達230.20萬，月增63％。去年4月以來，沒有單月新增投資者數量超過200萬的。多名券商人士認為，可能與春季行情的預期有關。

《證券時報》報導，過去幾年均有不錯的春季行情，新增投資者數量暴增，或有關係。其次可能與券商、銀行等開門紅的獎勵政策等有關。再次或與投資者行為有關，一年之計在於春，開年會做點投資規劃。

中信證券稱，A股中期修復行情或有所延後，但悲觀預期已經充分釋放，行情一觸即發，建議堅定穩增長主線，佈局估值低位和預期低位品種。中金公司認為，整體市場估值已經重新回到歷史偏低位置，對於後市表現也不必過於擔憂，中長期市場機會大於風險。

與歷史過往資料相比，單月新增超過230萬的僅有少數幾個月。2021年3月，新增投資者約248萬；2020年7月，新增投資者約243萬；2017年3月，新增投資者約233萬；再就是2015年的4月、5月、6月這3個月，新增投資者數量均超400萬。

雖然市場新增投資者數量增加明顯，但A股市場今年3月表現並不樂觀。Wind資料顯示，2022年3月，上證綜指跌6.07％，科創50指數跌12.69％，深證成指跌9.94％，創業板指跌7.7％。同時，今年第1季度，滬指跌10.65％，科創50指數跌21.97％，深證成指跌18.44％，創業板指跌19.96％。

中信證券策略團隊表示，當前降準降息等貨幣寬鬆難以直接緩解投資者關切，市場仍在等待疫情拐點和復工復產，中期修復行情或有所延後，但悲觀預期已經充分釋放，行情一觸即發，建議堅定穩增長主線，佈局估值低位和預期低位品種。

中金公司認為，當前內外部面臨的不確定性仍多，但考慮到當前資產價格可能已經反映了較多的悲觀預期，市場累計回檔時間較長，調整幅度較大，整體市場估值已經重新回到歷史偏低位置，對於後市表現也不必過於擔憂，中長期維度市場機會大於風險。