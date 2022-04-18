中央流行疫情指揮中心決定讓6至11歲兒童接種莫德納疫苗，教育部長潘文忠今天表示，將比照12歲至17歲青少年施打模式，安排6至11歲兒童在校園團體施打，但會讓家長充分了解施打注意事項及小朋友施打後可能產生的身體狀況，由他們決定是否讓小孩施打。

立法院教育及文化委員會今天審查《幼兒教育及照顧法》修正草案，潘文忠在會前接受媒體採訪表示，指揮中心決定讓6至11歲小朋友施打疫苗，依照規畫，將讓他們在校園內團體施打。

莫德納疫苗副作用極強，讓小朋友打這款疫苗，引發不少家長疑慮。對此，潘文忠表示，6至11歲小朋是否要施打疫苗，包括施打方式、疫苗劑量及小朋友可能的身體反應等，衛福部專家小組經過長時間討論後，才做成決定。

不過潘文忠進一步指出，會將小朋友施打疫苗的注意事項及身體可能產生的狀況，讓家長充分了解，並爭取他們同意書後，才會讓他們小朋友施打。

此外，有網友在公共政策網路參與平台提案，考量大學生跨縣市移動染疫風險高，希望讓大專自行評估遠距教學規範、已有確診個案的學校採全校遠距授課，2天內超過5000人附議。

潘文忠表示，整個國內疫情的防治，包含相關防疫的規畫，希望能夠兼顧到日常正常的生活跟作息，當然包含了上課，所以特別以更精準、合宜的方式，確實地掌握確診者跟密切接觸者來規畫新停課標準。

潘文忠指出，大學產生確診案例，可以先採實體停課，經過疫調後，再以實際狀況，依新停課標準來決定是否停課。教育部另組成應變小組，學校如果有不同想法可以提出來，經過充分討論後，若有適當的配套措施，教育部會尊重。