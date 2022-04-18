1名男網友在《Dcard》發文，某天姪子突然請他吃味道酸酸的豬肋排，他還心想沾醬味道很特別，不料吃完後姊姊才說豬肋排已退冰1個禮拜，應該已經酸掉，讓他崩潰表示：「臭就拿去丟垃圾桶！以後不准再丟到舅舅嘴巴裡」。

原PO在社群網站《Dcard》崩潰寫下，某日下課回家，躺在沙發上追劇時，愛吃肉的姪子從廚房端2條肋排給他，他心想，一定是平常對姪子教育成功，才獲得美食，入口後覺得味道獨特，醬汁帶點酸又黏黏糊糊，因為從沒吃過這種口味的醬，詢問在廚房忙碌的姊夫後得知，是平常慣吃的自助餐老闆所贈，便安心地吃下肚。

不料晚餐時，原PO的姊姊突然問起肋排口感，他直言：「不好吃，下次不要買了」，姊姊聞言投以怪異眼神，反常關心起他的身體狀況，吃起來是否酸酸的等，當他正覺事有蹊蹺，姊姊才坦白，肋排的醬退冰1週，應該早已酸掉，姪子則在一旁喊著「肉臭臭」，讓他超無言，直接暴走告訴姪子：「臭就拿去丟垃圾桶！以後不准再丟到舅舅嘴巴裡」。

貼文一出，不少網友笑說「舅舅的嘴巴是廚餘桶」、「姐姐教育成功」、「讓舅舅先試毒沒毛病」、「退冰一個禮拜，是在煉蠱吧」、「這姪子有前途，好好栽培他喔」。