本土疫情連日破千例，家用快篩試劑需求大增，行政院日前宣布將徵用快篩試劑，衛福部長陳時中也多次表示，快篩試劑將降價，但政策實施細節不明，讓民眾及通路業者無所適從。陳時中今天表示，快篩實名制預計5月上旬上路，預計7月底前徵用進口1億劑家用快篩試劑，國內產能也將逐步提升至每月1580萬劑，立委詢問價格是否會壓低到100元？他表示「有這個可能性」。

陳時中今赴立法院衛環委員會針對「快篩國家隊整備情形」進行專案報告。為因應防疫需求，共有3階段作法，第一階段為建置共同供應契約，已於2月21日至3月3日上架，提供中央機關及地方政府下單採購，目前供應商共計5家，截至4月12日，各機關下單採購量約200萬劑；第二階段為建立緊急調度機制，自1月10日至4月13日期間，調度撥配共73萬劑。

第三階段為提升家用快篩試劑產能。目前衛福部核准國內快篩廠商包括泰博科技、寶齡富錦生技、台塑生醫科技、凌越生醫及安特羅生物科技等5家廠商，目前每月最大產量約490萬劑。行政院協調國防部派遣人力支援國內廠商生產，預計每月最大產能於5月提升至1280萬劑，後續新購設備陸續到位後，每月產能可再提升至1580萬劑。

衛福部自4月14日至7月31日徵用國內5家廠商專案製造的家用快篩試劑，另規劃採購專案輸入的家用快篩試劑。立委賴惠員詢問快篩實名制何時上路，陳時中表示預計在5月上旬，先以國外廠商為主，目前請國內廠商先滿足自由市場需要，如果原本的共同供應平台或企業供應還沒完成的，暫時不徵用；國內預計徵用量為3000萬劑，國外廠商大約會買1億劑 ，至於7月底之後還有另外的採購計畫。

陳時中曾多次承諾，家用快篩試劑一定會降價，賴惠員今詢問，是否有機會降價至100元？陳時中表示「盡量努力，有這個可能性」。至於是否針對弱勢族群提供免費快篩試劑，他表示，目前僅針對熱區提供公費快篩，至於快篩實名制是根據過去口罩方式，無此規劃。