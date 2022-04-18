背部及四肢擦傷的機車騎士送醫後並無大礙，肇事原因和責任由警方調查處理中。（警方提供）

交通流量激增的金門北路一段，昨天深夜又發生汽、機車相撞事故，汽油和水箱水流滿一地，還好背部及四肢擦傷的機車騎士送醫後並無大礙，肇事原因和責任由警方調查處理中。

警方說明，昨天晚間22時45分許，1輛由黃姓女子駕駛自環島北路一段往金城方向行駛，欲左轉120號的自小客車，與對向劉姓男子騎乘由環島北路一段往金寧方向直行的之普重機車發生碰撞。劉男背部及四肢擦傷由消防隊送部立金門醫院，初步傷勢並無大礙。

這也是交通流量與日俱增的環島北路一段，繼14日深夜發生汽、機車相撞事故之後，5天內第2次發生深夜交通事故，引起當地民眾議論。

這起事故導致2車車頭、車體嚴重毀損外，自小客車汽油及水箱水滲漏一地，現場目擊民眾見情況危急，趕緊向距離只有10餘公尺的加油站調借滅火器噴灑，預防車輛起火。雙方駕駛經警方實施酒測，皆無酒駕情形，肇事原因由金城分局釐清中。

金城分局表示，依照道路交通安全規則規定，汽車行駛至路口，轉彎車應讓直行車先行；若是無號誌路口，車道數相同時，轉彎車應暫停讓直行車先行。另也提醒夜間行車要特別小心，以免事故發生。