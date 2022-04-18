指揮中心4月15日突然宣布，4月22日起，會接觸不特定旅客的旅行團及旅行社工作人員都須打滿第3劑新冠疫苗，但由於指揮中心事先並未溝通，讓觀光局和旅行業者相當錯愕。交通部長王國材今日赴立法院交通委員會之前接受媒體聯訪時坦言，此事確實宣布很突然，他也「是看新聞才知道」。

指揮中心祭出旅客及旅遊業者「三劑令」，王國材表示，的確很突然，這幾天有危機處理。現在主要2項是旅行業比較高成本：首先，航空費用交通部已經跟航空公司談好，可以完全退費；第二，旅行業跟旅宿業都是受害者，會用合理方式來溝通退費方案，這部分還在進行中，交通部這裡也會持續溝通。

交通部長王國材(劉宗龍攝)

立委洪孟楷質詢時表示，上周指揮中心毫無事先溝通就改變防措施，觀光局的同仁一定周末緊急加班，「你看（立院現場觀光局同仁）大家點頭如搗蒜，會不會委屈啊？」王國材則為指揮中心緩頰，表示可能指揮中心最近忙疫情，忘記和跟部會溝通。