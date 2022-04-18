台鐵自強號今天上午「有蛇入侵」，列車長緊急通報並疏散乘客。宜蘭縣消防局獲報後，派人在宜蘭站等列車抵達，捕獲一條長約90公分的黃色蟒蛇，虛驚一場。不過發現的乘客倒是不怎麼在意，甚至還伸手摸蛇。
272次自強號列車今天上午從苗栗開往花蓮，行經瑞芳站時被乘客發現有一條大蟒蛇盤在行李架上，列車長立即通報並將乘客疏散至其他節車廂。消防人員在宜蘭站待命，列車進站後上車執行任務，順利捕獲。
發現蟒蛇的乘客說：「我拿行李的時候發現的，一看就知道是錦蛇，不會害怕啦！我還有摸牠欸」。消防人員初步判斷應為無毒蟒蛇，屬於溫和寵物、無攻擊性；為什麼出現在火車上，疑似乘客帶上車後，蛇自己跑出來的，已交農業處防疫所處理。
台鐵表示，根據《鐵路法》，乘客未依規定攜帶動物進入車廂，可處新台幣1500元以上7500元以下罰緩。呼籲民眾若攜帶寵物搭乘大眾運輸工具，請遵循相關規定。
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