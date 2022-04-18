65歲知名主持人「澎恰恰」，前年宣布正式破產，因長期欠下借錢拍片，東補西補，總共欠下2.4億元的驚人債務，近來他為了努力還債，找來台商金主林秉文出面協助，怎知還款狀況不如預期，日前出中南部外景拍攝，有債主直接上門催債，金主林秉文還說澎恰恰的債務，多冒出了8000萬元，從原本的2.4億元爆增成3.2億元。

根據《鏡週刊》報導，澎恰恰日前主持節目錄影，遇到債主向他叫囂，林秉文描述現場狀況：「錄影前有三男在現場外面大吼大叫，對方很凶，嗆著要他還錢，後來有請朋友到場協調，並請他們留下聯絡方式與名字，對方才離去」這樣的情況還不只是第一次。他還提到澎恰恰向太多人借錢，根本不清楚跟誰借過錢，稱「卻還是傻傻地繼續還」。

資深女星馬妞，自爆也曾有類似經歷，她在《新聞挖挖挖》向大家分享，有次投資餐廳失利，欠下債務，她選擇向地下錢莊借錢，無奈利息越滾越大，最終欠下2000多萬元，還積欠國稅局營業稅，每個月2萬還要繳3年多，讓她無奈淡出演藝圈，改行當起購物專家，有次直播卻有黑衣人闖入拍攝現場圍堵，讓她情緒一度崩潰，只能撥打電話求助警方。

儘管事情已經過去，馬妞聊起這段失控經歷，仍然心有餘悸，一整個星期輾轉難眠，身體陸續出現狀況，還有發抖、莫名疼痛、僵硬和頭暈等症狀，眼角膜還因此破裂3個月，後來還被發現罹患類風濕關節炎和乾燥症，因此她告誡眾人千萬不要向高利貸借錢。