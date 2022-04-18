商研院CDRI日前召開董監事會，通過代理院長王建彬真除、正式任命為新任院長，並為推動國內運動、大健康與健康照護產業轉型和發展，協助政府研擬大健康產業政策措施與輔導產業發展、法規制定、研修及國際接軌等，正式設立「運動與健康智慧服務研究所」。

商研院董事長許添財表示，自己重視員工、任人為賢，並強調在院內能者皆有機會，王建彬院長就是商研院成立以來首位內部擢升的院長。而商研院2016年起歷接政府委託執行「健康促進服務產業發展推動計畫」，已具備相關研究與服務的核心技術與能量。

許添財認為，設立「運動與健康智慧服務研究所」，未來服務範圍包括醫療、保健、醫材、體育、實體及虛擬運動、健身、健康管理等多與人類健康緊密相關的製造與服務領域，希冀可推動運動、大健康產業與市場的國際連結，促進產業轉型與發展。

商研院目前擁有10個研發單位，包括商業發展與策略、行銷與新媒體、經營模式創新、商業科技應用、國際數位商業、數位創新人才、人工智慧服務綜合研究所，與智慧科技服務中心、中部院區及南部院區，「運動與健康智慧服務研究所」的加入將壯大商研院服務陣容。

商研院新任院長王建彬2011年起於商研院服務，擔任經營模式創新研究所所長，因其卓越表現於2016年受拔擢出任副院長、2021年8月接任代理院長。其帶領的團隊獲獎無數，亦擔任經濟部國家創新獎評審委員、中堅企業審查委員、國家品質獎評審小組委員等。

王建彬表示，商研院定位為國家級服務業智庫，除持續協助政府訂定商業政策與法規修正、塑造國內良好的經商環境外，更結合數位科技、人才培育、經營模式、精準行銷與地方在地鏈結，以協助企業營運成長並創造利潤。

王建彬指出，未來將持續以新核心能量、新產品／新服務、新市場／顧客、新組織文化等「四新」為努力目標，並結合許添財提出的科技化、智慧化、聯網化、文創化、環保化、國際化等「新六化」，引領商研院的同仁們穩健成長、邁向高峰。