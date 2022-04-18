17日才輕鬆擊敗桃園雲豹確保例行賽第一身分的高雄全家海神，18日發布新聞稿宣告，接下來的季後賽賽程將從原本例行賽主場高雄巨蛋，改到PLG高雄鋼鐵人的主場鳳山體育館進行，而不是原本外傳的義守大學體育館，不過這種例行賽和季後賽主場地點不同的做法，也是受到疫情影響下無可奈何的決定，球迷屆時千萬別跑錯球館了！

以下是海神新聞稿內容，「高雄全家海神職業籃球隊成軍後獲得球迷與各方支持，在T1聯盟元年以例行賽龍頭之姿晉級季後賽，確定將於高雄鳳山體育館展開隊史首度季後賽旅程。高雄全家海神隊本季以高雄巨蛋作為例行賽主場，持續追求提升球迷入場體驗，期待每一場比賽循序漸進提供日益完善的職業球賽氛圍。

唯疫情來襲造成許多活動被迫延期，基於尊重契約精神與內容，目前高雄巨蛋五月檔期因順延以及優先舉辦的活動，都將對季後賽時程造成直接衝擊。球隊顧問小娟姊在明白情況後第一時間捎來慰問，並期待與球隊保持密切交流合作的一三七體系能提供協助。無奈近期疫情讓學校場地變充滿變數，原先列為選項的義守大學，在避免影響聯盟賽程與球迷權益的考量下，還是忍痛放棄。

在遺憾瞭解到高雄巨蛋無法像往常作為海神的堡壘，全體團隊經過多次討論且深思熟慮後，最終決議以鳳山體育館作為追求隊史首座總冠軍的主場。

鳳山體育館是除了高雄巨蛋之外港都另一觀賽重鎮，同時其悠久歷史對於高雄歷來體育推動功不可沒。自疫情爆發以來大家共同迎接許多挑戰與改變，包含巨蛋場地的使用在季中亦同樣經歷包含閉門賽、嚴格控管等等考驗，在團隊通力合作與球迷包容與支持下都得以迎刃而解。

高雄全家海神隊為提供職業等級觀賽體驗的努力，以及期待為高雄籃球注入新能量的初心不會因為場地而改變。近期拍板後全隊上下即戮力展開鳳山體育館作為季後賽主場的相關規劃，邀請所有神隊友季後賽一起進場應援，成為高雄全家海神隊邁向元年總冠軍的最佳第六人！」