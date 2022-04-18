食藥署昨天宣布莫德納疫苗取得6到11歲兒童緊急授權（EUA）。不少家長擔心孩子接種後發生嚴重不良反應，衛福部臉書也湧入大量留言，批評聲浪不小。外界質疑，為何BNT兒童疫苗採購遲遲沒有進度，衛福部長陳時中今天表示，由於兒童版疫苗是輝瑞而非BNT生產，但上海復星沒有輝瑞代理權，輝瑞的販賣區域又被排除在大中國區域之外，坦言「還有很多需要突破」。

陳時中今天赴立院衛環委員會備詢，立委蔣萬安表示，目前國際間針對6到11歲兒童疫苗接種，多數採用BNT疫苗，但台灣率先開放莫德納，不少家長紛紛詢問，未來是否有機會讓孩子打到BNT疫苗？陳時中表示，基本上是歡迎的，BNT在世界多國都已經打了，我相信我們的專家和國際專家看法是一致的。

蔣萬安多次追問，最快何時可讓6到11歲兒童打到BNT疫苗？陳時中表示，目前合約正在德國公司審視中，隨後長嘆一口氣說「我實在不敢期望」，並透露已經洽購過程來來去去已經2個多月了，每次都有一些新的小問題，盡量不讓這些問題干擾採購程序，但這合約不太容易談。

蔣萬安指出，BNT兒童疫苗已經累積許多安全性資料，而莫德納雖有部分國家使用在孩子身上，但相較之下沒有大量的數據資料，劑量使用上也有不同。陳時中突打斷蔣的發言表示，BNT本身沒有兒童疫苗，兒童疫苗是輝瑞，「我們縱使透過上海復星也沒有辦法跟BNT買，要把輝瑞拉進來」，因為上海復星沒有輝瑞代理權，但輝瑞的販賣區域又被排除在大中國區域之外，其中有很多商業合約需要突破的。

至於12到17歲青少年是否需接種第3劑，陳時中表示，本周三衛福部預防接種諮詢小組（ACIP）開會，除討論5到11歲兒童接種基礎劑，也會一併討論青少年第3劑接種事宜。但蔣萬安質疑，目前BNT疫苗已無庫存，120萬名青少年同樣只能打莫德納，6到11歲兒童也有120萬人要打莫德納，庫存是否充足？陳時中表示，近期都會有疫苗陸續進來。