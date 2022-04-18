大陸國家統計局公布今年第一季GDP年增速為4.8％，低於市場預期，主因當前疫情等不利因素拖累。從相關數據來看，疫情衝擊消費明顯，3月社會消費品零售總額3兆4233億元（人民幣，下同），年減3.5％，月減1.93％。

第1季大陸經濟除了受到疫情多點散發影響，俄烏衝突、大宗商品與能礦資源緊張、全球高通膨引發新一輪升息潮等，不確定性因素明顯增多。據《時代週報》此前不完全統計，近期10家機構對大陸第1季GDP增速預測值在4.6％～5.4％之間，平均預測值為4.9％。

大陸國家統計局公布的第1季社會消費品零售總額10兆8659億元，年增3.3％。其中，除汽車以外的消費品零售額9兆7920億元，年增3.6％。扣除價格因素，第1季度社會消費品零售總額實際增長1.3％。

工業生產維持較快增長，第1季大陸全國規模以上工業增加值年增長6.5％。分經濟類型看，國有控股企業增加值年增長5.0％；股份制企業增長7.8％，外商及港澳台商投資企業增長2.1％；私營企業增長7.6％。分產品看，新能源汽車、太陽能電池、工業機器人產量分別增長140.8％、24.3％、10.2％。

3月工業生產也受到疫情影響，規模以上工業增加值年增長5.0％，環比增長0.39％。3月，製造業採購經理指數為49.5％，企業生產經營活動預期指數為55.7％。