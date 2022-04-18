本土疫情升溫，母親節在即，不少民眾選擇把母親節大餐延後或改成外帶餐。台北喜來登積極備戰、推出「五星美饌外帶分享餐」服務，主打每個月四套由宴會廳廚藝團隊精選的家常美饌供選擇，月月變化菜色、包含獲賓客喜愛多年的人氣拼盤、肉類、海鮮與時蔬等四菜一飯的健康菜色、每組1,200元（適用4人），平均每人只要300元即可嘗到星級美饌、亦有精選湯品優惠價800元，當日現做的豐盛料理輕鬆外帶、飯店大廚在家上菜。即日起開放預訂，須於提貨日三天前預訂，可提供計程車外送到府服務。

台北喜來登四月份菜色以寒舍廚藝團隊擅長的台式風味揭開序幕，精選館內米其林粵菜餐廳招牌的「燒臘拼盤」油嫩的烤鴨、叉燒與海蜇的臘味三拼、皮軟肉爛且香嫩不膩的「白玉菜脯滷蹄膀」、鹹香下飯海味濃厚的「蔭油豆豉炒鮮蚵」與台式經典家常菜「鴨胸豚頰肉滷味拼盤家常魚皮白菜滷」四道台味手路菜。或可選擇以祕方藥材細火慢滷的「牛腱拼盤」、大人小孩攏尬意的「京都蜜汁燒肋排」、滑嫩且蟹膏濃郁的「芙蓉蟹黃燒豆腐」以及清爽鮮美的「雞油清炒碧綠蔬」等，四套大廚精選家常美饌組，道道令人垂涎、勾起食慾！每月精心變換限定菜色，菜色多變不重樣，與親友共饗歡樂時光。