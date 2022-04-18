由於歐美實施經濟制裁，俄羅斯無法取得西方國家的高科技與晶片生產技術，使得經濟、軍事發展全面受阻，俄羅斯決定實行晶片自主計畫，盼能在年底實施90奈米製程，2030年跨進28奈米製程。此事引起網友們熱烈討論，許多人狠酸，俄羅斯要花10年追大家10年前的技術，等於永遠落後20年，此外，有內行網友認為，在缺少歐美技術的狀況下，大陸將扮演俄羅斯晶片自主的關鍵角色。

綜合外媒報導，俄羅斯打算砸下3.19兆盧布（約新台幣1.11兆）發展半導體自主計畫，除了自行生產晶片外，還打算投資晶片研發、晶片人才培育及開發資料中心基礎設施等，希望能在年底生產90奈米製程，8年後啟用28奈米製程。

此事引起PTT網友熱烈討論，許多人不看好俄羅斯能成功，尤其缺少歐美技術與儀器上，製程技術很難突破，大陸半導體產業就是最好例子，「落後世界20年的水準，連大陸都沒有這麼慘」、「中芯好歹也可以做14nm了，俄羅斯還在拚90nm，可悲」、「花10年去追10年前的技術，等於永遠落後至少20年。」

不僅如此，有網友認為，大陸將扮演俄羅斯實施晶片自主的重要角色，「可能先跟大陸互通吧，不然哪追得上」、「沒有歐美技術要發展半導體真的很難，先靠大陸追一點」、「可能先跟大陸買機器吧，不然全靠自己根本不可能」、「直接買大陸二手設備就能做了，都能做14納米了。」