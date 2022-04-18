台中一名90歲的林奶奶獨自外出買菜，不料搞錯公車路線，趕忙下車後，卻不知道怎麼回家，在孔廟周邊無助徘徊許久，幸遇巡邏員警開車經過，上前關心，順利確認身分後，立即護送林奶奶返回住家。

台中市警察局第二分局育才派出所巡佐張慶成、警員陳威中於4月15日9時許巡經雙十路段，見孔廟旁有一滿頭白髮的老婦人，於路中央徬徨躊躇、手足無措，唯恐老人家發生意外，員警趕忙下車將老婦人帶到路邊。

經員警了解，該名林姓奶奶已近90高齡，每天都會步行1-2公里，搭乘公車至東興市場買菜，當天一如往常外出，卻不慎搞錯路線搭錯公車，趕緊在東區力行路下車後，卻不知道該怎麼回家，只好向路人問路，按路人指引緩慢行走，結果頂著豔陽在雙十路孔廟周邊徘徊了1個多小時，腳又痠口又渴還回不了家。員警聽聞相當不捨，確認了林奶奶的相關資料後，立即攙扶老人家坐上巡邏車休息，一路護送奶奶返回住家。

第二分局分局長陳家銘呼籲，台灣目前已邁入高齡化社會，老人迷途街頭的狀況時有所聞，民眾若在路上發現有人需要協助，可撥打110通知警方查證身分、協助返家；另外，家有高齡者，可在其衣服上繡其姓名、電話或配戴名牌、手環等辨識物，身心障礙者亦可向戶籍所在地區公所申請愛心手鍊，以預防走失情形，並方便迅速連絡家屬尋回。