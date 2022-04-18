旅客可跟老闆借拉風的敞篷金龜車，恣意徜徉在優美的海岸公路外。（張茂雄攝）

澎湖縣政府18日表示， 17日晚間接獲部立澎湖醫院通報，1位30餘歲民宿男性員工PCR採檢陽性，CT值14.5，該案例已注射兩劑疫苗，目前意識清楚病況穩定，是屬於輕症，目前送三總澎湖分院收治。該民宿男性員工案例，經疫調匡列居家隔離42人，其中20人已離開澎湖，在澎22人PCR皆為陰性，均已要求隔離。

這起確診案例的患者是澎南區一處高檔民宿的員工，這家近2年最火爆的熱門旅宿，位於馬公市嵵里沙灘旁的一處山丘上，以這家民宿老闆低調的背景來看，極有可能就是接待與柯文哲、黃珊珊一起開會的貴賓，不過相關消息尚待澎湖縣政府下午的記者會證實。這家民宿有15.6名員工，PCR檢測皆為陰性。

該民宿老闆ROBERT來自桃園，年紀輕輕就從競爭激烈的IC產業退休，他在此處買了數千坪土地，打造水上莊園渡假風的高檔民宿，入住旅客除可跟老闆借拉風的敞篷金龜車，恣意徜徉在優美的海岸公路外，旅宿內還有專屬高級廚房，可以提供訂制的豪華法式私廚料理。