遭懲戒法院判決撤職的前高雄市警察局三線一星警官孫啟義，2010年到2020年擔任督察室督察，利用對於轄區內涉嫌經營女侍脫衣陪酒等色情營業場所有查緝權力，竟向業者收賄，還接受脫衣陪酒及按摩招待，最高法院將孫男依收賄罪判刑11年，褫奪公權5年定讞。

孫男明知劉姓男子經營的小吃店內，有越南籍女子脫衣陪酒等之營利行為，不僅故意不予自行查緝，且允諾劉男向警方關說，他要求及收受劉的招待，包括脫衣陪酒、收受劉交付之現金2萬元、按摩服務之招待、委託劉修繕鐵皮屋，未支付任何工程費用20萬元。

孫男還接受劉招待前往越南旅遊及購買家電由劉付款5萬9800元等賄賂及不正利益，期間警察臨檢劉的小吃店之次數、強度降低，無照營業亦未被移送市府裁罰，共計收受賄賂及不法利益等犯罪情節、所得財物價值34萬8700元。

高雄地方法院一審及高雄高分院二審斥責孫男不知潔身自愛，未盡責督導其轄下警察，且收受業者賄賂及不正利益，更試圖將其中賄款2萬元交付受其督導之員警，敗壞警界風紀，應受嚴厲非難，依違背職務收受賄賂及不正利益罪判刑11年，最高法院駁回上訴定讞。

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