在當選幾無懸念的情況下，香港新一屆特首選舉唯一參選人李家超的政綱何時出爐，各界關注。據接近李家超團隊人士指，李家超經過早段馬不停蹄拜訪後，近日刻意減少拉票活動，盼預留多些時間撰寫政綱，其中至少有兩大重點，包括解決房屋問題及理順公務員系統。

香港01報導，李家超4月9日正式宣布參選特首，在網上記者會提出三大施政理念，即以結果為目標解決不同問題、全面提升香港的競爭力，以及奠定香港發展的穩固基石。之前，李家超在受訪時只簡單提及，《基本法》第23條立法工作、希望完成政府架構重組方案等新政府大概工作方向。

報導引述接近李家超團隊人士指，政綱進度已完成得差不多了，涵蓋經濟發展、房屋、政府管治等不同範疇，但暫時未定公布日期。李家超競選辦主任譚耀宗稍早曾說，預計月底公布政綱，他昨日表示仍在努力中，未能確定能否於這星期出爐。

有競選辦人士指，李家超為人謹慎、務實，不希望提出一些不能落實的政策，或流於口號式，故此政綱仍要反覆討論，著墨較多的是房屋問題，因為這是香港民眾最關心的議題。

至於，如何大刀闊斧解決住房問題，報導稱，該部分可能主要由團結香港基金高級副總裁、立法會議員黃元山操刀，李家超希望有突破新點子，展示政府有具體策略逐步破解房屋問題，但不希望予人感覺與林鄭政府政策有衝突，例如「北部都會區」會繼續推行，但始終這是「遠水」，要想方法在短期內增加供應。

此外，李家超政綱另一重點是推動公務員系統改革，連日來不時有選委批評公務員官僚，但警政系統出身的李家超，卻多次稱讚公務員優秀、行政能力強，但可能因一些程序或系統問題，導致總體力量打折扣，認為這是系統問題。

據了解，李家超的政綱亦會觸及公務員問題，強調要以團隊精神解決問題，提高行事速率，有人亦倡議為公務員設立績效指標（KPI），未知最後會否寫入政綱。

而外界較為關注的國家安全工作，李家超團隊則認為國安問題固然重要，但不用提太多，期望以較溫和形象開展新局，而一向是特首參選人必答題的政制發展，相信著墨甚少。李家超18日拜訪本港五大商會，對外對內通關、稅制等料成重點議題，其如何回應商界需求，也成重點。