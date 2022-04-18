知名電商發布2022年媽媽最想收到的十大禮物排行榜，其中除了美容美體服務名列第一、最受媽媽們的喜愛外，輕旅行、花束小禮、佳餚美食與彩妝保養品也入選前五大。台北晶華酒店要和為人子女一起搞「孝」，5月1日至31日推出「買6,000送6,000感恩媽咪全額回饋版」住房專案，房客支付6,000元入住精緻客房，即可獲贈6,000元消費金。消費金除了用來點購多款美食外，全新版本更有依據禮物排行榜、推出專為媽咪設計的「感恩禮品組」選單，品項包含醇厚酒款、植感花禮、超人氣牛肉麵禮盒組、沐蘭SPA芳香療程以及沐浴保養組等，邀請入住的媽咪親自挑選喜愛的貼心禮物。官網訂房加購高鐵車票享全台最低65折起優惠。專案皆適用「振興五倍券」、「國旅券」及「台北熊好券」折抵。

迎接溫馨5月，晶華酒店全新推出的「買6,000送6,000感恩媽咪全額回饋版」住房專案，特別在房客可使用消費金選購的品項中，加入多款專為媽咪設計的精選禮品，包含以「日本時尚植萃品牌--THREE」保養旅行組與新鮮植栽打造的「植感花禮」、連續6年榮獲世界SPA大獎的沐蘭SPA「芳香精油療程」、集結人氣保養品組合而成的「煥發新生臉部護理組」等，抵用價格自1,980元起，提供給喜愛純淨自然感的媽咪選擇。

餐飲選項則包含獨家酒款與茶飲、2款冷凍禮盒組、2款海陸外帶饗宴、15款美饌以及數款伴手禮。其中酒款更是獨家與「全國最大酒類連鎖通路--橡木桶洋酒」攜手準備連續30年成為坎城影展指定用酒的法國摩當卡地醇釀紅葡萄酒，提供給喜歡微醺感的媽咪選擇。另外特別值得推薦的是結合冷凍清燉與紅燒牛肉麵，以及麻辣牛肉麵的晶華星級牛肉麵禮合組，還有搭配德式豬腳禮盒與晶華嚴選港點小滿漢的晶華嚴選超人氣美食組，提供給喜歡品嘗美食的饕客媽咪選擇。除了上述品項外，還可選購以整隻鮮活沙公豪邁入饌的新加坡辣椒蟹、厚切爐烤美國肋眼牛排，以及爐烤波士頓龍蝦等，甜點品項則有經典提拉米蘇與H?agen-Dazs冰淇淋等，每款價格115元起，房客可以於住宿期間不限類別盡情點用、直至6,000元消費金用完為止。

晶華國際酒店集團疫情期間率先不裁員，不減薪並建議政府超前部屬實施員工薪資補貼、開設企業培訓專班、減免稅金以紓緩觀光服務業所受到的衝擊。台北晶華也嚴格執行防疫措施，創業界之先，於空調出風口安裝「UVC滅菌設備」確保空氣清淨；大門則配備美國軍用等級「紅外線熱像測溫儀」進行體溫篩檢；全館落實消費實聯制、外帶外送美食備餐實名制以及免下車取餐得來速服務。晶華打造陸上郵輪轉型為城市度假酒店、經營「晶華美食到你家」電商平台成為全世界飯店產業的創新典範，同仁攜手達成企業使命：把台灣最好的帶給世界，世界最好的帶進台灣。