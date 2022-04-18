台北市今(18)起，信義區試辦「輕症在家隔離」，輕症在家以1人1室為原則，同為確診者可多人一室，同戶隔離未確診者則最多4個人；有需要共用衛浴，必須在每次使用後由本人清潔消毒。

柯文哲日前表示，清零不可能，要與病毒共存的先決條件之下，只剩下一個戰略目標，如何以最低的社會成本跟病毒共存，台北市要用這樣的目標來決定台北市的防疫政策。

副市長黃珊珊指出，今天會先做假設確診者在防疫旅館不足情況在家照顧時的狀況，例如送餐、拿慢性病藥等生活需求。

「健康易有APP」可提供線上諮詢與視訊診療，醫師針對慢性病可開立處方籤，透過點選居家附近的藥局由親友代為領藥，或由藥局送藥到府；而送餐、生活物資、垃圾清運等需求，將分別由區公所、環保局負責。

柯文哲、黃珊珊昨天接獲通知曾與確診者近距離接觸，兩人雙雙因13日曾於府內接待中華智慧運輸協會人員，其中1人是澎湖旅遊團確診者，因此，柯文哲、黃珊珊前往聯合醫院仁愛院區進行採檢後，直接返家觀察、主動隔離。

與澎湖親友團旅遊相關新增12例，分別為大安區3例、中山區3例、內湖區5例、北投區1例；接觸者確診39例，分別為松山區6例、信義區3例、大安區3例、中山區4例、中正區1例、萬華區3例、文山區3例、南港區3例、內湖區5例、士林區7例、北投區1例。

台北市衛生局昨匡列市政大樓確診員工接觸者18人居家隔離，17人PCR採檢結果為陰性，1人檢驗中，市政大樓已進行辦公場所及公共場域環境清消。