疫情衝擊之下，大陸就業市場已經出現壓力跡象。 3 月全國調查失業率為 5.8％，為 2020 年5月以來的最高水準，高於2月的 5.5％。

大陸國務院新聞辦今（18日）舉行的第一季度國民經濟運行情況新聞發佈會上，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付淩暉表示，第1季度大陸全國城鎮新增就業285萬人，全國城鎮調查失業率平均值為5.5％。其中，3月全國城鎮調查失業率為5.8％，比上月上升0.3個百分點。