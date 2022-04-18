大陸3月失業率為 5.8％ 創近2年最高水準 11:272022/04/18 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情衝擊之下，大陸就業市場已經出現壓力跡象。圖為過去廣東大學畢業生招聘會現場。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情衝擊之下，大陸就業市場已經出現壓力跡象。 3 月全國調查失業率為 5.8％，為 2020 年5月以來的最高水準，高於2月的 5.5％。 大陸國務院新聞辦今（18日）舉行的第一季度國民經濟運行情況新聞發佈會上，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付淩暉表示，第1季度大陸全國城鎮新增就業285萬人，全國城鎮調查失業率平均值為5.5％。其中，3月全國城鎮調查失業率為5.8％，比上月上升0.3個百分點。 大陸第一季GDP年增速4.8％ 低於市場預期保5破功 北市平均5.5萬人才有公費快篩點 黃珊珊這麼回應 #5.8 #調查失業率 #最高水準 #5.5 #國民經濟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港觀盤－聚焦新能源領域 長期投資價值旺 04:102022/03/19 全球財經 陸面臨2年來最嚴峻疫情 或危及全年經濟增長目標 21:592022/03/24 兩岸 陸GDP增長保5.5...恐難達標 04:102022/03/29 全球財經 台壽3月再提5.8億俄債損失 累計已提10.5億元 20:022022/04/08 財經 溫水煮青蛙 5.5萬機車格採逐步收費 04:102022/04/16 地方新聞 當地48年來最大震 氣象局：3天內當心5.5以上餘震 02:432022/03/23 生活 北市5.5萬機車格收費 柯P不敢拍板 04:102022/04/02 地方新聞 雙創新高！美時去年每股賺5.5元 擬配股1.93元現金 10:372022/03/17 財經 陸清大經管院長：經濟增長目標具挑戰性 要特別關心投資 17:002022/03/11 兩岸 IMF總裁：中國恐難實現GDP增長5.5％目標 12:432022/03/11 財經 工商社論》解析大陸兩會政府工作報告 ─並論今年GDP增長5.5％的挑戰 04:102022/03/18 財經要聞 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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