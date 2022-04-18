民進黨台南市議員提名初選，將從今天晚間起分區展開民調作業。其中，競爭激烈的第三選區曾文區、第七選區永康區將率先登場，目前各參選人都把握最後機會爭取支持，民調結果預定19日中午前揭曉。

民進黨台南市黨部執行長張孟暉表示，此次共有8個選區將舉辦初選民調，時間預定從18日到24日。其中，曾文區與永康區抽中18日晚間舉行，其餘選區的民調時間，抽籤當天才將公告。

據了解，預定提名2席的曾文區，包括下營、六甲、麻豆、官田、大內等5個行政區，此次共有江彥霆、吳建霖、陳進益、吳通龍、李開通、陳秋宏等6人登記。其中，陳秋宏、吳通龍為現任議員，下營區的陳進益曾是南區市議員、市黨部主委，江彥霆屬新潮流系，加入湧言會的李開通是麻豆區埤頭里長，吳建霖除是麻豆區井東里長也是麻豆里長聯誼會會長，無論老將、新人均來勢洶洶，勝負難料。

至於永康區預定提名3席，有黃肇輝、朱正軒、陳秋萍、陳世霖、李信輝等5人登記。其中，陳秋萍為現任議員，新潮流系的朱正軒獲立委林宜瑾支持，黃肇輝也獲立委郭國文力挺，陳世霖為本屆議員選舉的落選頭，里長出身的李信輝曾任黃偉哲立委辦公室主任，眾選將實力均不容小覷。