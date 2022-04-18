美而快(5321)旗下主攻後支付服務（BNPL）品牌Fasney，與直播平台「168 money」與「就醬播」完成串接，兩家直播平台業者去年GMV（總交易金額）各約新台幣200億元，此次Fasney與國內兩大直播平台業者策略合作，預期將對業績產生明顯助益，年內即可顯現。

美而快指出，Fasney過去以服務集團旗下相關網紅品牌為主，對接營收規模約40億元；今年隨著美而快加深在直播產業的布局力道，並深化與兩大直播平台合作，上線一個月以來消費者使用反映熱烈，在沒有投入任何行銷資源的狀況下，已有高達3％轉換率，預期後續轉換率還將持續拉高。

「就醬播」為全台最大的直播購物與多渠道社群整合電商平台，提供台灣與東南亞直播台雲端服務，以直播主的使用角度及消費者購物體驗為核心，結合後端金物流知名企業合作與系統整合，達到行動、直播、拍賣的一條龍服務，提供賣家們FB直播拍賣購物、金流、物流的完整配套方案，為直播主與社群主提供完整的直播購物生態圈服務。

「168 money」為全台最大的直播收單系統，「168 money」，旗下「FB直播購物小幫手」系統，能達到粉絲團、網路社團、官網的多方整合，幫助店家在網路上實現全通路銷售，並透過API串接技術，使消費者在店家粉絲團直播中留言便會被引導到後台結帳系統，完成金流付款、物流出貨、開立電子發票等流程。

美而快表示，BNPL（Buy now pay later，後支付），是近年來全球頗受到重視，且發展迅速的金融科技服務，主打「無需信用卡就能先享受後付款」，消費者毋需走傳統金融通路，也不需銀行帳戶內有足夠的現金，即可快速、方便的，購買到想要的商品。

美而快指出，金融科技已成為電商業者的兵家必爭之地，全聯、全家與PChome都已陸續投入，從金融監管最寬鬆的第三方支付開始，到儲值和轉帳，預期未來亦將藉由BNPL業務，持續增加金融服務相關營收。

美而快旗下BNPL品牌Fasney成立於2019年，是國內最早的BNPL公司之一，成立目的原為優先整合集團資源，以最低成本發揮最高綜效，推出兩年來已打下相當好的基礎，此次與國內兩大直播平台龍頭業者合作，可望繼網紅電商、直播電商之後，成為第三個金雞母；未來還將在此基礎上發展區塊鏈電商，鑄造並發行集團專屬NFT等新業務，作為從web2跨足到web3的平台。