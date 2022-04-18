毅嘉(2402)第一季單季稅前淨利約6879萬元，年增加43%，創下8年同期新高。毅嘉表示，第二季營運增溫可期，下半年也將明顯優於上半年，惟對於當前大陸疫情封城與供應鏈瓶頸的影響，毅嘉將審慎樂觀應對。

毅嘉第一季單季自結合併營收金額約17.52億元，年增加9%，合併毛利率12%，合併營業利益為5380萬元，稅前淨利為6879萬元，單季獲利創近八年同期新高。

毅嘉表示，第一季度營收受惠於車用電子及消費性產品的強勁需求，單季合併營收達17.52億元，較去年同期增加近一成，單季營收創7年同期新高，而單季稅前淨利約6879萬元，年增達43%，也來到近八年同期新高。

毅嘉第一季受惠於車用電子及消費性產品之出貨暢旺，單季合併營收不僅來到近七年同期新高，稅前淨利6879萬更是較去年同期大幅成長超過四成，首季獲利為近八年同期最佳水準，整體營運持續向上。

展望第二季，毅嘉表示，供應鏈缺料的情況可望逐步緩解，車用電子的需求正向樂觀，第二季營運增溫可期，而下半年的營運也將明顯優於上半年，毅嘉今年的營收及獲利將有機會挑戰新高，惟對於當前大陸疫情封城與供應鏈瓶頸的影響，毅嘉仍將審慎樂觀應對。